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        Kastamonu'da karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kastamonu'da arazide bulunan iki karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:43
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        Kastamonu'da karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Kastamonu'da arazide bulunan iki karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Merkeze bağlı Ahmetbey köyünde yaşayan Fevzi Tırpan, aracıyla tarlasına giderken arazide iki karacayı otlarken gördü.

        Tırpan, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Tırpan, AA muhabirine, karacaları ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Tarlada otluyorlardı, ben de hemen durup telefonla çekmek istedim. Beni görünce bir anda kaçmaya başladılar. Bir süre sonra gözden kayboldular. Bölgemizde bu tür güzellikler karşılaşmak bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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