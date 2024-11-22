Kastamonu'da karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kastamonu'da arazide bulunan iki karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Ahmetbey köyünde yaşayan Fevzi Tırpan, aracıyla tarlasına giderken arazide iki karacayı otlarken gördü.

Tırpan, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tırpan, AA muhabirine, karacaları ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Tarlada otluyorlardı, ben de hemen durup telefonla çekmek istedim. Beni görünce bir anda kaçmaya başladılar. Bir süre sonra gözden kayboldular. Bölgemizde bu tür güzellikler karşılaşmak bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.