Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Kent merkezinde tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda da 64 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 6 gümrük kaçağı cep telefonu, 5 şarj cihazı ile 3 şarj kablosu ele geçirildi.

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