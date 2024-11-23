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        Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 22:46 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:46
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        Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak.

        Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre yarın yoğun yağış beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, "24 Kasım Cumartesi günü bölgemizde şiddetli yağış beklenmektedir. Kanyon içerisinde herhangi bir aksaklık oluşmaması için Horma Kanyonu yürüyüş yolu bu tarihte ziyarete kapatılacaktır. Siz değerli ziyaretçilerimize duyurulur." ifadesine yer verildi.

        Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kanyon boyunca kayalara monte edilerek inşa edilen yürüyüş yolu, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

        Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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