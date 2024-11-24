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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:06
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

        Bölgedeki kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Yaz lastikleri ile yola çıkan araçlarla ağır tonajlı kamyon ve tırların dün kar nedeniyle kayarak trafiği kapattığı Ilgaz Dağı mevkisinde ekiplerin çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

        Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kent merkezinde de etkisini sürdüren kar yağışı ile oluşan manzara dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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