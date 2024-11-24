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        Kastamonu'da "Öğretmenler Günü" kutlandı

        Kastamonu'da Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:34
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        Kastamonu'da "Öğretmenler Günü" kutlandı
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        Kastamonu'da Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, nerede bir başarı varsa onun arkasında mutlaka bir öğretmen olduğuna işaret etti.

        Kendi hayatında iz bırakan öğretmenler de olduğunu ifade eden Dallı, şöyle devam etti:

        "1974 yılında rahmetli babam, beni İstanbul'da Eyüpsultan'daki halamın yanına gönderdi ilkokulu tamamlamam için. Orada bir okula başladım Eyüp'te, İslambey İlkokulu. Şimdi tabii Sinop’ta Küre Dağları'nın tepesinde bir orman köyünden kalkmışsınız, İstanbul'un bir ilçesine gitmişsiniz. Orada bir okulda dördüncü, beşinci sınıfları okuyacaksınız. Arada korkunç bir uçurum var oradaki imkanlarla, diğer çocuklarla. Saliha adında bir öğretmenim vardı, işini, gücünü bıraktı ve aylarca benimle ilgilendi. Yani benim için 'Ne hali varsa görsün.' demedi. Ben de herhalde karşılığını verdim. O, iki yılın semeresini bütün orta öğretim hayatımda, üniversitede ve bütün hayatım boyunca da gördüğümü düşünüyorum."

        Dallı, lisedeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin de gönlünde ayrı bir yeri olduğunu aktararak, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bizimle lisede çok ilgilendi, her fırsatta yanımızda oldu. Bütün öğretmenlerimizin, mutlaka üzerimizde ödenemez hakları vardır ama bu iki öğretmenimin emeklerini göz ardı etmem mümkün değil. Kendilerini asla unutamayacağım." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından şiir ve müzik dinletileri, Öğretmenler Günü oratoryosu, sinevizyon gösterimi ile devam eden program aday öğretmenlerin yemin töreni, hizmet şeref belgelerinin takdimi ve ödül töreni ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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