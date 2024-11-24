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        Kastamonu'da bir okulun öğrencileri, öğretmenlerinin gününü pankart ve meşalelerle kutladı

        Kastamonu'da bir okulun öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü'nü pankart ve meşalelerle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:36 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:10
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        Kastamonu'da bir okulun öğrencileri, öğretmenlerinin gününü pankart ve meşalelerle kutladı
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        Kastamonu'da bir okulun öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü'nü pankart ve meşalelerle kutladı.

        Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu'nun öğrencileri ve velileri, sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Neslihan Önder'in ikamet ettiği evin bulunduğu sokakta toplandı.

        Öğrenciler ve velileri, "Sizi çok seviyoruz, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankart ve meşalelerle Önder'in Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Önder, yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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