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        Kastamonu'da kapanan köy yolunu traktörüyle açan muhtara "Badem" de eşlik ediyor

        HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören köyü muhtarı Erdoğan Kaya, kardan kapanan yolları traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:33
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        Kastamonu'da kapanan köy yolunu traktörüyle açan muhtara "Badem" de eşlik ediyor
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        HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören köyü muhtarı Erdoğan Kaya, kardan kapanan yolları traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla açıyor.

        Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin yüksek kesimlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Taşköprü'ye 30 kilometre uzaklıktaki Aşağışehirören köyünde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşınca, muhtar Erdoğan Kaya köy yollarını açık tutmak için harekete geçti.

        Traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla köyün içindeki yolları açan Kaya'ya, kedisi "Badem" de eşlik ediyor. Kaya ile traktöre binen "Badem" kar temizleme çalışmalarında Kaya'yı yalnız bırakmıyor.

        Köy muhtarı Erdoğan Kaya, AA muhabirine, kedisi Badem'in kendisine yoldaşlık ettiğini söyledi.

        Dışarı çıktıklarında kedisinin hemen traktöre bindiğini belirten Kaya, "Traktörümüz kabinli olduğu için kedim Badem de yanıma oturuyor. Birlikte köy yollarını açıyoruz. O da bana eşlik ediyor. Köy içindeki yolları ve ana yola çıkış güzergahlarını açarak köylülerimizin evlerine rahatça ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

        Köydeki vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini anlatan Kaya, elinden geldiğince bu konuda desteğini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

        Kaya, kedisi "Badem" ile kar mücadelesini kış boyu sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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