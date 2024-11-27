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        Kastamonu'da erken yağan kar "kar savaşçıları"nı mesaiye sonbaharda başlattı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında kar mücadelesini başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:13
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        Kastamonu'da erken yağan kar "kar savaşçıları"nı mesaiye sonbaharda başlattı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında kar mücadelesini başlattı.

        Kentte geçen sezon kar mücadelesine ocak ayının sonunda başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, normal şartlarda yol açma çalışmaları için aralık ayının sonunda sahana iniyor.

        İl genelinde 1054'ü köy, 2 bin 614'ü mahalle olmak üzere 3 bin 668 yerleşim yerinin bulunduğu Kastamonu'da 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu ekipler, bu yıl kar mücadelesine erken başladı.

        Kentte özellikle yüksek rakımlı köylerinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi geçti. Ekipler, kar mücadelesini 38 greyder, 24 yükleyici, 18 kar bıçaklı kamyon, 4 tuz serici, 30 beko loder, 9 dozer, 4 rotatif, 3 treyler, 1 akaryakıt tankeri olmak üzere 131 araçla yürütüyor.

        Kastamonu İl Özel İdaresinde görevli greyder operatörü Bekir Köse, AA muhabirine, karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.

        Ağlı ilçesinde görev yaptığını belirten Köse, "Bu sene kar erken geldi, sonbaharda yağdı. Ağlı bölgesi biraz yüksek olduğu için buraya biraz daha fazla kar yağıyor." dedi.

        Bu sene karla mücadelenin 1 ay önce başladığını dile getiren Köse, "Normalde aralık ayının ortalarını geçer, yılbaşını bulurdu. Bu sene sonbahar mevsiminde kar mücadelesi yapıyoruz, köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Köyünden market ihtiyaçlarını almak için ilçeye gittiğini dile getiren Cemal Yılmaz, Küre ilçesinin Çat köyünde yaşadığına işaret ederek, "Yollarımız Özel İdare vasıtasıyla açıldı. Ben de ihtiyaçlarımı almak için traktörümle çarşıya gidiyorum. Yolumuz açılmasaydı gidemezdik. Sağ olsunlar." ifadelerini kulandı.

        - Hastaneye kontrole gideceklerdi

        Fırıncık köyü Yayla Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Saka, kar yağışının cumartesi günü bir anda bastırdığını vurgulayarak, "Yolumuz kapandı. Normalde bu mevsimde yağardı ama bu kadar yağmazdı. Bu sene bir anda bastırdı ve 1,5 metreye yakın kar düştü. Hastamız vardı. Eşimin kolu kırılmıştı, kontrole götürecektik. Özel İdareyi aradık, geldiler yolumuzu açtılar. Şimdi kar mücadelesi yapıyorlar. Devletimize, milletimize özel idaremize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Cemile Saka da evde düşünce kolunun kırıldığını anlatarak, "Kontrole gidecektik. Kar çok, nasıl gideceğiz bilmiyorduk. Allah razı olsun gelip yolumuzu açtılar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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