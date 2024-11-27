Hanönü'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi

Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, İlçe Emniyet amiri Şenol Demirata, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mahmut Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Birgül Yılmaz, Hanönü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hasan Başaran standı ziyaret ederek vatandaşlara broşür verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.