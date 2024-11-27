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        Hanönü'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi

        Hanönü'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:34
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        Hanönü'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi
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        Hanönü'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında stant açıldı.

        Hanönü Kaymakamlığınca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanı'nda stant açarak, vatandaşlara broşür dağıtıldı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, İlçe Emniyet amiri Şenol Demirata, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mahmut Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Birgül Yılmaz, Hanönü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hasan Başaran standı ziyaret ederek vatandaşlara broşür verdi.

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