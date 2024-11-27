Hanönü'de Öğretmenler Günü kutlandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.
İlçedeki hava şartları nedeniyle 24 Kasım'da gerçekleştirilemeyen Öğretmenler Günü programı gerçekleştirildi.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran tarafından yapıldı.
Daha sonra ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ceyhun Denli tarafından verildi.
Programa Belediye Başkanı Metin Yamalı ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
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