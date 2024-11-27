Hanönü'de Öğretmenler Günü kutlandı

Programa Belediye Başkanı Metin Yamalı ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Daha sonra ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ceyhun Denli tarafından verildi.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran tarafından yapıldı.

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