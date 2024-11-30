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        Sisle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

        Sisle kaplanan Ilgaz Dağı, dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:30
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        Sisle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
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        Sisle kaplanan Ilgaz Dağı, dronla kaydedildi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Ilgaz Dağı'nda sis etkisini gösterdi.

        Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçlarının üzerine yayılan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

        Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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