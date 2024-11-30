Kastamonu'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kuşlar, doğaya bırakıldı.
Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kuşlar, doğaya bırakıldı.
Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan çulluk ve baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.
Sıvı ve gıda takviyesi yapılan çulluk ve baykuş, rehabilitasyon sürecinin tamamlamasının ardından doğal ortamlarına salındı.
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