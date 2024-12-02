Kastamonu'da yüzeyi buz tutan gölet ve orman dron ile görüntülendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Deresökü Orman Parkı'nda güzel görüntüler oluştu.

Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nın eteklerinde Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şeyh Şaban Orman İşletme Şefliği kontrolündeki orman parkı, mevsimin ilk karıyla buluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 58 santimetre ile Kastamonu'da en çok kar yağışı alan bölge olan Mamatlar köyündeki orman parkında yer alan göletin yüzeyi de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafede, 1250 rakımda yer alan orman parkındaki gölet ve kar manzarası dron ile görüntülendi.