Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ruhsatsız tabanca satışı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ruhsatsız tabanca satışı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollardan temin edilen silahların satışını yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda M.Y'nin Taşköprü ve kent merkezindeki ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli M.Y. gözaltına alındı.
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