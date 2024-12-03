Türk Kızılay gönüllüleri işaret diliyle "engelsiz bir dünya" mesajı verdi

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle çekilen videoyu paylaştı.

Kızılay gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle, "Ben 'Kalplerimizde engel olmadıkça engel yoktur.' diyorum, siz de engelsiz bir dünya için 'Varım' der misiniz?" ifadesini kullanarak, çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.