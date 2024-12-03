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        Türk Kızılay gönüllüleri işaret diliyle "engelsiz bir dünya" mesajı verdi

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle çekilen videoyu paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:19
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        Türk Kızılay gönüllüleri işaret diliyle "engelsiz bir dünya" mesajı verdi
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        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle çekilen videoyu paylaştı.

        Kızılay gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle, "Ben 'Kalplerimizde engel olmadıkça engel yoktur.' diyorum, siz de engelsiz bir dünya için 'Varım' der misiniz?" ifadesini kullanarak, çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, AA muhabirine, yönetim kurulu üyeleriyle işaret diliyle Engelliler Günü'nü anmak, küçük de olsa gönüllere dokunmak istediklerini söyledi.

        Kızılay gönüllüsü ve işaret dili tercümanı Muazzez Kahyaoğlu da farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "İşitme engelliler toplumun her alanında var ancak bazen fark edilmiyorlar. Biz de 'Buradayız, sizin farkınızdayız.' demek istedik. Bu nedenle bir video yayımladık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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