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        Gençlik Merkezi gönüllüleri köy okulundaki öğrencilerle buluştu

        Gençlik Merkezi gönüllüleri, ziyaret ettikleri köy ilkokulunda oyunlar oynayıp hediyeler verdikleri öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:22
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        Gençlik Merkezi gönüllüleri köy okulundaki öğrencilerle buluştu
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        Gençlik Merkezi gönüllüleri, ziyaret ettikleri köy ilkokulunda oyunlar oynayıp hediyeler verdikleri öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatıyor.

        Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstiklal Yolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Akıllı ve Şube Müdürü Emel Karkacıoğlu öncülüğünde 15 gönüllü, Akkaya köyünde bulunan Akkaya Karadere İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

        Çocuklarla ip atlama, futbol, mendil kapmaca, yakan top gibi oyunlar oynayan gönüllü gençler, taş baskı ve ebru sanatı yaptı. Öğrencilerin yüzlerini boyayan gönüllüler, hazırladıkları hediyelerle onları mutlu etti.

        Gençlik çalışanı Emre Yağcıoğlu, önümüzdeki süreçte de farklı köy okullarını ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

        Öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatmak istediklerini anlatan Yağcıoğlu, "Şehir imkanlarından uzak kalan öğrencilerimize gençlik merkezindeki faaliyetlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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