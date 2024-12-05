Cide'de badminton antrenmanları sürüyor

Sporcular, beden eğitim öğretmeni olan antrenörleri Mahmut Çalış eşliğinde profesyonel eğitim alarak hem fiziksel yeteneklerini geliştiriyor hem de takım oyununun önemini öğreniyorlar.

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