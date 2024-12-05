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        Cide'de badminton antrenmanları sürüyor

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan badminton antrenmanları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:03
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        Cide'de badminton antrenmanları sürüyor
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan badminton antrenmanları sürüyor

        Sporcular, beden eğitim öğretmeni olan antrenörleri Mahmut Çalış eşliğinde profesyonel eğitim alarak hem fiziksel yeteneklerini geliştiriyor hem de takım oyununun önemini öğreniyorlar.

        Badminton alanında uzmanlaşmak isteyen yaklaşık 15 çocuk, haftanın 2 günü antrenmanlara katılarak çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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