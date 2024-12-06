Taşköprü'de "Sihirli Kutu" tiyatro oyunu sahnelendi

Taşköprü Belediye Başkanlığı tarafından, ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kaymakam Abdullah Demirdağ, oyun öncesi yaptığı konuşmada, oyunu ilçeye getiren Belediye Başkanına teşekkür ederek, "Çocuklarımızın harika görüntüsü bizleri mutlu ediyor. Tüm ekibe güzel oyunları için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.