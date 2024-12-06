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        Taşköprü'de "Sihirli Kutu" tiyatro oyunu sahnelendi

        Taşköprü Belediye Başkanlığı tarafından, ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:19
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        Taşköprü'de "Sihirli Kutu" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Taşköprü Belediye Başkanlığı tarafından, ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Kaymakam Abdullah Demirdağ, oyun öncesi yaptığı konuşmada, oyunu ilçeye getiren Belediye Başkanına teşekkür ederek, "Çocuklarımızın harika görüntüsü bizleri mutlu ediyor. Tüm ekibe güzel oyunları için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise çocukların mutluluğunu önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın kahkahaları, yarınlara olan inancımızı tazeliyor. Sanatın, çocuklarımızın hayatında önemli bir yeri olmalı. Bu bağlamda, 'Sihirli Kutu' oyununun sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kaymakam Demirdağ ve Belediye Başkanı Arslan, tiyatro ekibine plaket de verdi.

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