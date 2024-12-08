Kastamonu'da ağaçlara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kastamonu'da yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'da yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu-Tosya kara yolu Uzunoluk Köprüsü mevkisinde Gökhan K. (22) yönetimindeki 61 HD 007 plakalı otomobil, yol kenarındaki çam ağaçlarına çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan K. ve Sezgin D. (22) ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Gökhan K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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