Kastamonu'da orman muhafaza memuru evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan kişi, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan kişi, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Serdar Atmaca'dan (30) haber alamayan yakınları, durumu iş arkadaşlarına bildirdi.
Atmaca'nın Camikebir Mahallesi Mehmet Şevki Caddesi'ndeki evine giden mesai arkadaşları, içeri girdiklerinde Serdar Atmaca'yı silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Atmaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaklaşık bir ay önce resmi nikah kıydığı öğrenilen Atmaca'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
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