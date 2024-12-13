Kastamonu'da orman muhafaza memuru evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Yaklaşık bir ay önce resmi nikah kıydığı öğrenilen Atmaca'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan kişi, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

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