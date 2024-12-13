Kastamonu'da 27 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle Azdavay'da 4, Doğanyurt'ta 5 ve Küre'de 18 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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