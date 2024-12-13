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        Kastamonu'da 27 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:16 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:16
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        Kastamonu'da 27 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar nedeniyle Azdavay'da 4, Doğanyurt'ta 5 ve Küre'de 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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