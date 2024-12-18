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        Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:43 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:46
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        Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kalaycı köyü Merkez Mahallesi'nde Mehmet Cebeci'ye ait iki katlı kimsenin oturmadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine gelen Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliği arazözü yangına müdahale etti.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
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        Galeri

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