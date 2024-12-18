Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Haber verilmesi üzerine gelen Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliği arazözü yangına müdahale etti.

Kalaycı köyü Merkez Mahallesi'nde Mehmet Cebeci'ye ait iki katlı kimsenin oturmadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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