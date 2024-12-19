Kastamonu'da yol verme kavgasında motosikletli kurye bıçakla yaralandı

Polisin tişörtle yaralıya yaptığı müdahale, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Bir polis, üzerindeki tişörtü çıkartarak yaralının kanamasını durdurmak için tampon yaptı.

Kan kaybeden A.D'ye ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapıldı.

Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde motosikletli kurye A.D. ile bir araçta bulunan H.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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