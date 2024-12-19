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        Kastamonu'da yol verme kavgasında motosikletli kurye bıçakla yaralandı

        Kastamonu'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli kurye bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:08
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        Kastamonu'da yol verme kavgasında motosikletli kurye bıçakla yaralandı
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        Kastamonu'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli kurye bıçakla yaralandı.

        Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde motosikletli kurye A.D. ile bir araçta bulunan H.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen H.K, A.D'yi bıçakladı.

        Kan kaybeden A.D'ye ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapıldı.

        Bir polis, üzerindeki tişörtü çıkartarak yaralının kanamasını durdurmak için tampon yaptı.

        Yaralı, sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli ise gözaltına alındı.

        Polisin tişörtle yaralıya yaptığı müdahale, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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