KAS-DER üyeleri Küre Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti

Ziyarete Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin İpek ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan Turanoğlu da katıldı.

KAS-DER Zeytinburnu Şube Başkanı Naim Çetinkaya ve yönetim kurulu üyeleri, okulu ziyaret ederek öğrencilere bot, mont hediye etti, öğrencilerle sohbet etti.

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