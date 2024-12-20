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        KAS-DER üyeleri Küre Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti

        Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Zeytinburnu Şubesi üyeleri, Küre Yatılı Bölge Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:29
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        KAS-DER üyeleri Küre Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti
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        Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Zeytinburnu Şubesi üyeleri, Küre Yatılı Bölge Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

        KAS-DER Zeytinburnu Şube Başkanı Naim Çetinkaya ve yönetim kurulu üyeleri, okulu ziyaret ederek öğrencilere bot, mont hediye etti, öğrencilerle sohbet etti.

        Ziyarete Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin İpek ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan Turanoğlu da katıldı.

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