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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 07:53 Güncelleme: 23.12.2024 - 08:20
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

        Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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