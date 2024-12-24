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        Hanönü'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:45
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        Hanönü'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        İlçeye bağlı Bölükyazı köyünden Hanönü'ye giden M.Ç. (45) idaresindeki 09 KS 012 plakalı traktör, devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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