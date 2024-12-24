Hanönü'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Bölükyazı köyünden Hanönü'ye giden M.Ç. (45) idaresindeki 09 KS 012 plakalı traktör, devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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