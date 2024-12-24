Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.
Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
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