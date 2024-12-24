Kastamonu Orman Bölge Müdürü Yaslıkaya, Hanönü'de kooperatif başkanları ile görüştü

Orman kooperatiflerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda kooperatif başkanlarının sorularını da yanıtlayan Yaslıkaya, "Kooperatiflerimiz ve orman işçilerimizin sorunları, bizim sorunumuzdur. Sorunların çözümü için gereken çalışmalar yapılacaktır." dedi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Hanönü ilçesinde orman kooperatifi başkanları ile bir araya geldi.

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