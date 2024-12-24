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        Kastamonu Orman Bölge Müdürü Yaslıkaya, Hanönü'de kooperatif başkanları ile görüştü

        Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Hanönü ilçesinde orman kooperatifi başkanları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:58 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:58
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        Kastamonu Orman Bölge Müdürü Yaslıkaya, Hanönü'de kooperatif başkanları ile görüştü
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        Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Hanönü ilçesinde orman kooperatifi başkanları ile bir araya geldi.

        Hanönü Orman İşletme Şefliği lokalinde gerçekleşen toplantıya Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu, köy muhtarları ve orman köy kooperatifleri başkanları katıldı.

        Orman kooperatiflerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda kooperatif başkanlarının sorularını da yanıtlayan Yaslıkaya, "Kooperatiflerimiz ve orman işçilerimizin sorunları, bizim sorunumuzdur. Sorunların çözümü için gereken çalışmalar yapılacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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