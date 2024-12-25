Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da asayiş denetimlerinde 2 aranan kişi yakalandı

        Kastamonu'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 2 aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da asayiş denetimlerinde 2 aranan kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu’da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 2 aranan kişi yakalandı.

        İl genelinde yapılan huzur ve asayiş denetimleri kapsamında ekipler, 1140 kişi ile 89 aracı kontrol etti.

        İl merkezindeki denetimlerde, "Kasten yaralama" suçundan aranan bir kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Tosya ilçesinde yapılan uygulamada ise "Dolandırıcılık" suçundan aranan kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        KUZKA Yönetim Kurulu toplantısı Vali Dallı'nın başkanlığında gerçekleştiril...
        KUZKA Yönetim Kurulu toplantısı Vali Dallı'nın başkanlığında gerçekleştiril...
        Kastamonu'da 112 ekibi kalp krizi geçirdiği için yolda yatan hastayı hayata...
        Kastamonu'da 112 ekibi kalp krizi geçirdiği için yolda yatan hastayı hayata...
        Kastamonu'da Karapürçek yeraltı depolaması su tutmaya başladı
        Kastamonu'da Karapürçek yeraltı depolaması su tutmaya başladı
        Taşköprü'de yoğun sis etkili oluyor
        Taşköprü'de yoğun sis etkili oluyor
        İkram edilen çorbanın lezzetini çok beğenince mesleğe yeniden döndü
        İkram edilen çorbanın lezzetini çok beğenince mesleğe yeniden döndü
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı