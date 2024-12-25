Kastamonu'da asayiş denetimlerinde 2 aranan kişi yakalandı

Tosya ilçesinde yapılan uygulamada ise "Dolandırıcılık" suçundan aranan kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

İl genelinde yapılan huzur ve asayiş denetimleri kapsamında ekipler, 1140 kişi ile 89 aracı kontrol etti.

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