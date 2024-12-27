Kastamonu'da dalgalar sahil yolu ve kaldırımlara zarar verdi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda ve kaldırımlarda hasara neden oldu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda ve kaldırımlarda hasara neden oldu.
Dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar oluştu.
Dalgalar, Irmak Mahallesi Çandır mevkiinde sahil yolunda hasara yol açtı. Dalgalar yüzünden hasar gören sahildeki kaldırımlarda çökmeler de yaşandı.
Karayolları ekipleri, dalgaların caddeye taşıdığı çakılların temizlenmesi için çalışma yürütüyor.
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