Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü'de yeni yıla görevi başında giren personele ziyaret

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yeni yıla görevi başında giren sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de yeni yıla görevi başında giren personele ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yeni yıla görevi başında giren sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

        Taşköprü Devlet Hastanesi ile başlayan ziyaretlerde Demirdağ ve Arslan, görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik ederek, tedavi gören hastalara şifa dileğinde bulundu.

        Daha sonra Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarındaki ziyaret edildi.

        Demirdağ ve Arslan, görevlilere baklava ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev ve ahır yandı
        Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev ve ahır yandı
        Kastamonu Valisi Dallı yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
        Kastamonu Valisi Dallı yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
        Ilgaz'daki kayak merkezlerinde yılbaşı hareketliliği
        Ilgaz'daki kayak merkezlerinde yılbaşı hareketliliği
        Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde mozaikler yerine yerleştirildi
        Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde mozaikler yerine yerleştirildi
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de...
        Kastamonu'nun ormanlık alanları beyaza büründü
        Kastamonu'nun ormanlık alanları beyaza büründü