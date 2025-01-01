Taşköprü'de yeni yıla görevi başında giren personele ziyaret
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yeni yıla görevi başında giren sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yeni yıla görevi başında giren sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.
Taşköprü Devlet Hastanesi ile başlayan ziyaretlerde Demirdağ ve Arslan, görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik ederek, tedavi gören hastalara şifa dileğinde bulundu.
Daha sonra Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarındaki ziyaret edildi.
Demirdağ ve Arslan, görevlilere baklava ikram etti.
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