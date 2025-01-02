Milli kick boksçu Şevket Arslan, kariyerinde eksik olan altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor:

BİLAL KAHYAOĞLU - Kariyerinde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli kick boksçu Şevket Arslan, 2025 yılında altın madalya hedefine ulaşmak istiyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 2017 yılında İstanbul'da kick boksa başlayan 18 yaşındaki Şevket Arslan, bugüne kadar Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 2022 yılında Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş, 2024 yılında Dünya Kupası Kick Boks Şampiyonası ile Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Bu yıl büyükler kategorisinde müsabakalara çıkacak olan Şevket, kasım ayında yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şevket Arslan, AA muhabirine, bugüne kadar sadece kick boksta değil, wushuda da şampiyonalara katıldığını söyledi. Ailesiyle birlikte 2022'nin sonunda Kastamonu'ya taşındığını belirten Şevket, "2023 yılında wushuda Türkiye ve Balkan şampiyonu oldum. Kick boksta da Türkiye derecelerim geldi. 2024 yılında kick boksta Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi 2025 Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Büyüklerde başarı kazanmak ve onu devam ettirmek istiyorum." dedi.

Büyükler kategorisinde müsabakalara ilk kez katılacağına işaret eden Şevket, "Dünya şampiyonası için turnuvalar olacak. Bunlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Dünya Şampiyonası'na gidip bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Ağırlıklı olarak kick boks yapıyorum. Amatör ve profesyonel alanlarda kendimi duyurmak istiyorum. Bu sporu yaptığım zaman kendimde rahatlama oluyor, kendimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.