Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda M.A.Ç, O.Y, Ç.C, D.T. ve A.U'nun ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada, sentetik ecza hapı, uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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