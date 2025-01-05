UNESCO Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi'nin yanındaki hamamda kurtarma kazısı yapılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camisi'nin yanında bulunan hamamda, kurtarma kazısı çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale'nin başkanlığında, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anar Azizsoy'un danışmanlığını yaptığı kazı, ekim ayında başlatıldı.

Bunun üzerine bu yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Mahmut Bey Camisi'nin hemen yanında bulunan Cami Hamamı'nda kazı çalışmalarını başlattıklarını anlatan Azizsoy, "Müze kurtarma kazısı olarak 31 Ekim'de kazıya başladık. Bilindiği üzere Mahmutbey Camisi, 1366 yılında Candaroğulları'ndan Mahmutbey tarafından yapıldı. Kitabesi kısa ve Arapçadır, hicri tarihi ile 798 yılına ait olduğu yazıyor. Cami, Adilbey oğlu büyük emir Mahmutbey tarafından Candaroğullarınca yaptırılmıştır. Bilindiği üzere Türk kültüründe gelenek olarak cami yapımıyla birlikte hamam inşası da gerçekleştirilir. Bunun Selçuklu Devleti'nden itibaren Anadolu'nun çeşitli yerlerinde örnekleri mevcuttur." dedi.

Hamamın camiye mesafesinin 52 metre olduğunu, sadece hamam değil, aynı zamanda burada ciddi manada bir Türk yerleşim dokusunun var olduğunu kanıtlayan yapıların bulunduğunu aktaran Azizsoy, şöyle devam etti:

"Hamamın dışında Mahmutbey Camisi'nin az aşağısında Saray Camisi, çifte hamam bulunuyor, başka kalıntılar da mevcut. Yoğun olarak bu bölgede bir Türk kimliğinin, kültürünün varlığını somut olarak belgeleyecek olan yerleşim dokusunu söyleyebilmemize olanak tanıyan yapılar bulunuyor. Tarihe baktığımız zaman hanedanın varlığını da yani Mahmutbey ile değil Mahmutbey'den sonrasında da oğluna ait bir mezarın bulunduğu, annesine ait bir türbenin olma olasılığı bu tezimizi daha da destekler nitelik taşıyor. Dolasıyla sadece burada hamam değil, aynı zamanda başka yapı topluluğunun ortaya çıkarılmasıyla birlikte Türklerde bir gelenek haline gelen bir külliye olma ihtimali de ister istemez akla gelmiyor değil. Elbette kazı ve araştırma çalışmalarının devam etmesiyle birlikte daha çok netlik kazanacak. Fakat hiç şüphe yok ki turistik açıdan da burasının gelişimine ciddi manada katkı sunacaktır bu durum."