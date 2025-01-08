Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi 2024'te 388 bin 826 çağrı karşıladı

Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezinin 2024'te 388 bin 826 çağrıya yanıt verdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca tüm Türkiye'de başlatılan 112 tek acil çağrı numarasına geçiş uygulaması kapsamında Kastamonu 112 Çağrı Merkezinin 2021'den bu yana faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma, AFAD, orman yangını ve sahil güvenlik ihbarlarını tek numara altında toplayarak vatandaşların acil durumlarda daha hızlı ve etkili hizmet almasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezinin 2024'te aylık ortalama çağrı sayısının 32 bin 402, toplam ise 388 bin 826 olduğu kaydedildi.

Acil Çağrı Merkezinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce geliştirilen yerli ve milli, yeni nesil 112 yazılım sisteminin kullanıldığı aktarılan açıklamada, çağrı merkezine düşen ihbarların ortalama 2,6 saniyede yanıtlandığına işaret edildi. Yıl içinde 112'yi asılsız ihbar ve gereksiz aramalar ile meşgul ettiği tespit edilen 7 kişiye toplam 14 bin 148 lira idari para cezası uygulandığına dikkati çekilen açıklamada, 2 kişi hakkında da Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.