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        Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

        Kastamonu merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:20
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        Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
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        Kastamonu merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        "Nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlarından gözaltına alınan S.Y, Ü.Y, S.Y, A.K, S.A, E.A. ve H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kooperatif hissesi satışı" adı altında 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira toplandığı ancak tapu verilmediğinin tespit edilmesi üzerine dün Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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