Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda M.B.M. ve B.A'nın ikametlerinde yapılan aramada 2 kilogram sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi.

        H.Y. ve A.D'nin ikametlerindeki aramada da bir miktar sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Bunun üzerine gözaltına alınan söz konusu 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden H.Y. ve M.B.M. tutuklandı, A.D. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kar nedeniyle 5 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da kar nedeniyle 5 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 8'inci gününde sürüyor
        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 8'inci gününde sürüyor
        Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüphe...
        Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüphe...
        Kastamonu'da evden dışarıya ateş eden kişi yakalandı
        Kastamonu'da evden dışarıya ateş eden kişi yakalandı
        Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalan...
        Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalan...
        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 7'inci gününde sürüyor
        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 7'inci gününde sürüyor