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        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 7'inci gününde sürüyor

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için 7 gündür çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:40
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        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 7'inci gününde sürüyor
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için 7 gündür çalışma yürütülüyor.

        Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Arama çalışmasına Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri katılıyor.

        Kar yağışının da etkili olduğu bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, şu ana kadar Doğancıoğlu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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