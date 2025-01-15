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        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 8'inci gününde sürüyor

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kaybolan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için 8 gündür çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:39
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        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 8'inci gününde sürüyor
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kaybolan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için 8 gündür çalışma yürütülüyor.

        Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doğancıoğlu'nun bulunması için Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri çalışma yürütüyor.

        Ekipler kar yağışının da etkili olduğu bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Yapılan çalışmalarda, henüz Doğancıoğlu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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