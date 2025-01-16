Üniversite öğrencisinin proje ödevi 2 özel bireyi akülü sandalyeye kavuşturdu

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Şahin, proje ödevi kapsamında fiziksel engelli 2 özel bireyi akülü sandalyeye kavuşturdu.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk projesi ödevi verdi. Bu kapsamda Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile görüşen 3. sınıf öğrencisi Şahin, "Engelsiz Geleceğe Genç Dokunuş" adlı proje hazırladı.

Kastamonu merkezde fiziksel engelli Şerife Çim ve Taşköprü ilçesinde Halil Yılmaz için harekete geçen Şahin, memleketi olan Düzce'de faaliyet gösteren bir firma ile görüşerek 2 akülü sandalye aldı.

Şahin, danışman hocası Tekin ve sınıf arkadaşları ile balonlarla süslediği akülü sandalyeyi, Kastamonu merkezdeki fiziksel engelli Şerife Çim'e, engelli bireyler için oluşturulan Mutlu Kafe'de yaptığı sürprizle hediye etti. Çim ilk kez bindiği akülü araba ile bir süre dolaştı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da öğrencilerle görüşerek, projelerinden dolayı kutladı.

- "Onların hayatlarındaki bu zorluk beni derinden sarstı ve projeyi yazmamda etkisi oldu"

Oğuzhan Şahin, AA muhabirine, ders kapsamında özel bireylerin hayatlarına dokunabilmek için böyle bir proje ödevi hazırlamaya karar verdiğini söyledi.

İlk olarak Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile görüştüğünü anlatan Şahin, "Görüşmek için geldiğimizde Huriye başkanımız 2 engelli bireyin kendi başına dışarı çıkamadığını, eğitim alamadığını ve Mutlu Kafe'de düzenlenen eğlencelere katılamadığını söyledi. Onların hayatlarındaki bu zorluk beni derinden sarstı ve projeyi yazmamda etkisi oldu. Üretici firmaya gidip ısrarla ricacı oldum. Onlar da bizi kırmayıp 2 akülü sandalye bağışladı. İyi ki bu projeyi yapmışım. Onların gözündeki ışıltıyı, o mutluluğu daha iyi anlıyorum. Çok mutlu oldum." dedi.

Fiziksel engelli bireylerin hayatlarına dokunabilmek amacıyla hazırlanan bir proje olduğunu dile getiren Şahin, "Biz de onların yerinde olabilirdik. Bu hayata böyle başlayabilirdik. Onlar için bir şeyler yapmak bizi mutlu ediyor. Onların hayatlarını kolaylaştırabilmek, yaşam enerjisini artırabilmek için derste gördüğümüz teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürdük." diye konuştu.

Doç. Dr. Erol Tekin ise proje ödevlerini toplumun her katmanına yaymayı hedeflediklerini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimiz derste hazırladığı proje kapsamında Kastamonu'da engelliler, özel bireyler ve dezavantajlı gruplara yönelik yürütmüş oldukları faaliyetleri toplumun her katmanına yaymaya çalışıyor. Bu ders kapsamında aslında 20'den fazla proje üretilmekte. Fiziksel engelli bireylerin akülü sandalyeye kavuşarak daha özgür bir hayat yaşamalarını ve topluma entegrasyonunu artırmayı hedefleyen bir çalışma. Bugün Kastamonu merkez ve Taşköprü'deki 2 bireye sandalyelerini teslim ettik."

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise gençlere teşekkür ederek, "Gençlerimiz gümbür gümbür geliyor. Bugün özel bireyimiz Şerife'nin yürüyen bacakları oldular. Şerife artık kendi imkanları ile dışarı çıkabilecek." ifadelerini kullandı.

Sandalye hediye edilen Şerife Çim de çok mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çok sağ olsunlar, çok sevindim. Artık rahatlıkla dışarı gidip gelebileceğim. Tekerlekli sandalyem vardı ama akülü arabam yoktu. Etrafımdaki insanların yardımı ile çıkabiliyordum artık kendi başıma çıkabileceğim. Öğrenci arkadaşlarım sayesinde artık rahatlıkla sandalye ile gezebileceğim."