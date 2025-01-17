Tosya'da hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde canlı hayvan pazarının tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde canlı hayvan pazarının tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerde çıkan şap hastalığının ardından ilçede şu ana kadar şap hastalığı görülmediği belirtildi.
Açıklamada, Tosya Belediyesi Hayvan Pazarı'nın tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı kaydedildi.
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