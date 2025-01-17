Tosya'da hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

Açıklamada, Tosya Belediyesi Hayvan Pazarı'nın tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerde çıkan şap hastalığının ardından ilçede şu ana kadar şap hastalığı görülmediği belirtildi.

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