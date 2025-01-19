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        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:14 Güncelleme: 19.01.2025 - 20:04
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        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
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        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

        "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

        Açılışı 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde okulların yarıyıl tatiline girmesiyle yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine ulaşımın sağlandığı Ilgaz Dağı Milli Parkı girişinde ise uzun araç kuyruğu oluştu.

        Ortaokul öğrencisi Nail Ege Kıldıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yurduntepe Kayak Merkezi'nde çok eğlendiğini belirtti.

        Kayak merkezine yarıyıl tatili nedeniyle geldiğini anlatan Kıldıroğlu, "Ailem yarıyıl tatilinde ödül olarak beni Yurduntepe'ye getirdi. Herkesi buraya bekliyorum." dedi.

        Emre Şama ise Ankara'dan geldiğini söyleyerek, "Okullarımız yarıyıl tatiline girdiği için buraya kayak yapmaya geldik. Ailemizle hep beraber çok eğleniyoruz. Çok güzel, çok eğlenceli, herkesi buraya bekleriz." diye konuştu.

        Enes Arabacı ise kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını kaydederek, "Burayı daha önce bu kadar kalabalık görmemiştim. Ağaçların arasında kayak yapmak çok zevkli, herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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