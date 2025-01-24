Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne "Erişilebilirlik belgesi" verildi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Erişilebilirlik belgesi" alan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binası için İl Müdürü Harun Köksalan'a belgesini verdi.

Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kastamonu'da erişilebilir belge alan kamu kurumlarının sayısının 12 olduğunu açıkladı.

Bütün kurumların engelli vatandaşların rahatça hizmet alabileceği hale gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Dallı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Köksalan'a ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.