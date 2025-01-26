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        Kastamonu'da kaybolan otizmli çocuk polis ekipleri tarafından bulundu

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 23:00 Güncelleme: 26.01.2025 - 23:06
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        Kastamonu'da kaybolan otizmli çocuk polis ekipleri tarafından bulundu
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        Kastamonu'nun Abana ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

        Ailesinden habersiz evden çıkan 8 yaşındaki otizmli çocuğun yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu.

        Abana İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

        Arama çalışmaları sonucunda evinin yaklaşık 500 metre ilerisinde, kullanılmayan bir binanın bahçesindeki çalılarla kaplı alanda bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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