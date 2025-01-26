Kastamonu'da kaybolan otizmli çocuk polis ekipleri tarafından bulundu
Kastamonu'nun Abana ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.
Ailesinden habersiz evden çıkan 8 yaşındaki otizmli çocuğun yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu.
Abana İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Arama çalışmaları sonucunda evinin yaklaşık 500 metre ilerisinde, kullanılmayan bir binanın bahçesindeki çalılarla kaplı alanda bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.
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