Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda H.P, E.A, İ.A. A.F.Y. ve S.K. izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Arazide yapılan aramada kazı malzemeleri ile el yapımı patlayıcı madde düzenekleri ele geçirildi. Patlayıcı madde, Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) tarafından patlatıldı.
Operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.