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        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ambulansla hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:07
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        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ambulansla hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

        Hamileliğinin 38'inci haftasında olan kadın, Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğine başvurdu. Nöbetçi doktor Recep Koçak ve acil servis personeli tarafından muayenesi yapılan kadının sık doğum sancıları olduğu tespit edildi.

        Kadın ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yola çıkıldıktan bir süre sonra doğum başladı. Kadına, ambulansta görevli ebe Rümeysa Ateşoğlu ve Ayşenur Hanifeoğlu tarafından doğum yaptırıldı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlanan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servisinde nöbetçi personellerimiz Dr. Recep Koçak, ebe Rümeysa Ateşoğlu, ebe Ayşenur Hanifeoğlu, hemşire Sevgi Büyükmehmetoğlu ve ambulans şoförü Mustafa Şen'e, gösterdikleri üstün çaba ve gayret ile başarılı bir şekilde normal doğumun gerçekleştirilmesindeki katkıları ve görev hassasiyeti için teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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