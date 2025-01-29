Kastamonu'da sis etkisini sürdürüyor

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

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