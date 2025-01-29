Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da sis etkisini sürdürüyor

        Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da sis etkisini sürdürüyor
        ABONE OL

        Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta düny...
        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta düny...
        Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tosya'da bahar çiçekleri bir ay erken açtı
        Tosya'da bahar çiçekleri bir ay erken açtı
        Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü
        Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Hastaneye sevk edilirken ambulansta doğum yaptı
        Hastaneye sevk edilirken ambulansta doğum yaptı