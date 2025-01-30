Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Danimarka'daki ilaç fabrikasının metalleri Kastamonu'dan

        BİLAL KAHYAOĞLU - Üretiminin yüzde 95'ini ihraç eden Kastamonu'daki metal fabrikası, Danimarka'daki bir ilaç fabrikasının kurulumunu üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka'daki ilaç fabrikasının metalleri Kastamonu'dan
        ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Üretiminin yüzde 95'ini ihraç eden Kastamonu'daki metal fabrikası, Danimarka'daki bir ilaç fabrikasının kurulumunu üstlendi.

        Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve metal işleri yapan fabrikanın sahibi Ayhan Kömeç, 15 yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başladı, yüksek makine mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı.

        Almanya'da 2001 yılında şirket kurarak endüstriyel montaj işleri, makine montajı, metal işleri yapmaya başlayan Kömeç, 2008 yılında Türkiye'ye yatırım yapmaya karar vererek Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurdu.

        Fabrika kazanları, makine parçaları, çelik konstrüksiyon ürünleri üretilen fabrikada 166 kişiye istihdam sağlayan Kömeç, üretiminin yüzde 95'ini 15 ülkeye ihraç ediyor.

        Danimarka'da da büyük bir ilaç fabrikasının metal işlerini alan Kömeç, daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.

        - Danimarka'nın ardından Amerika'daki projeye başlayacaklar

        Ayhan Kömeç, AA muhabirine, Danimarka'da büyük bir ilaç fabrikasının kurulumuna başladıklarını belirterek, "İlaç fabrikasının borulamalarını, çelik konstrüksiyonunu burada üretiyoruz. Bütün makine montajlarını da yerinde yapıyoruz. Yani burada ürettiğimiz her şeyin aynı zamanda montajını yapıyoruz." dedi.

        Danimarka'da ilaç fabrikasının üretim tesisi için geçen yıl eylül ayında çalışmalara başladıklarını aktaran Kömeç, "Kolonlarını diktik, borulamalara başladık. Çelik konstrüksiyonunu yapıyoruz. Yani orayı işletip devrediyoruz. Hedefimiz 10'uncu ayda bitirmek. Çünkü 10'uncu ayda başka büyük bir projeye başlamamız lazım." diye konuştu.

        Danimarka'dan önce Uruguay'da büyük bir projeyi tamamladıklarını ifade eden Kömeç, Danimarka'nın ardından da Amerika için imalata başlayacaklarını kaydetti.

        Kömeç, dünyanın her tarafında büyük projelerde yer aldıklarına dikkati çekerek, "Kastamonu ve Kastamonu ihracatı için, teknik elemanların yetişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Eleman bulmakta zorlanıyoruz, o yüzden İstanbul'dan, İzmir'den yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden elemanları getirip işlerimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da AFAD'a akredite olan arama kurtarma ekiplerine belgeleri ve ar...
        Kastamonu'da AFAD'a akredite olan arama kurtarma ekiplerine belgeleri ve ar...
        Kastamonu'da sis etkisini sürdürüyor
        Kastamonu'da sis etkisini sürdürüyor
        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta düny...
        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta düny...
        Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tosya'da bahar çiçekleri bir ay erken açtı
        Tosya'da bahar çiçekleri bir ay erken açtı
        Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü
        Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü