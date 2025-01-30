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        Kastamonu'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi edildi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı karaca tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:29
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        Kastamonu'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi edildi
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        Kastamonu'nun Küre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı karaca tedavi edildi.

        İlçede devriye görevi yapan Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı halde karaca olduğunu fark etti.

        Jandarma ekipleri karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

        Karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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