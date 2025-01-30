Kastamonu'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi edildi

Jandarma ekipleri karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

İlçede devriye görevi yapan Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı halde karaca olduğunu fark etti.

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