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        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:10
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        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen alanlara operasyon düzenledi.

        Devrekani'de M.C. ve U.D, Seydiler'de ise H.H, İ.Ç. ve F.D. izinsiz kazı yaparken yakalandı.

        Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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